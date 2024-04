BBB 24: Enquetes já apontam último eliminado da edição

Após Davi Brito vencer a última prova do "BBB 24", portais de notícia abriram uma enquete para o último eliminado desta edição. Alane, Matteus e Isabelle estão automaticamente no último paredão que será oficialmente aberto na noite desta sexta-feira (12).

A eliminação acontecerá no próximo domingo (14), dois dias antes da grande final. Contudo, apesar das enquetes não valerão como votos oficiais, já estão apontando o desejo dos internautas para o último eliminado.

Segundo as enquetes, a próxima eliminada deve ser Alane Dias. No ranking, Isabelle está em segundo lugar e Matteus está sendo o menos votado pelo público. Vale ressaltar que a dançarina era uma das cotadas a vencer o reality show. No entanto, o público mudou a sua preferência e Davi Brito se tornou o queridinho do público.

O baiano garantiu na manhã desta sexta-feira (12), a primeira vaga para a grande final do BBB 24. Foram pouco mais de 10 horas de prova de resistência. O brother resistiu aos desafios da prova e se tornou um finalista após Alane passar mal e desistir da vaga.

Vale mencionar a votação oficial para eliminar um dos participantes deste paredão, ainda não foi iniciada pelo Gshow.