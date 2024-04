BBB 24: Beatriz abre o jogo sobre suposta lente de contato nos dentes

Beatriz Reis decidiu abrir o jogo para acabar com os burburinhos de que ela já colocou lentes de contato nos dentes. Durante entrevista ao Bate-Papo BBB, nesta sexta-feira (12), a sister foi questionada pelos apresentadores sobre a diferença do sorriso nas fotos anteriores a sua entrada no reality.

O apresentador então pergunta se ela realmente tinha as facetas, e Beatriz responde: "Nunca tive, é meu dente mesmo. Tem até um buraco aqui”. A ex-BBB inclusive se diverte ao apontar para boca e tentar mostrar o buraco.

Em seguida, a ex-sister apresenta e explica que o único procedimento já feito foi um clareamento dental. "Ganhei um patrocínio, daqueles que você faz em casa com um molde. Mas só isso. Nunca coloquei lentes de contato."

O tema virou debate nas redes sociais após internautas e até mesmo famosos, como Ana Paula Renault, apontarem que a vendedora tinha retirado as lentes para sua entrada no programa, com intuito de criar um personagem mais “humilde”, digamos assim.

Na ocasião, Renault disparou: "Por que a Tiririca do Brás arrancou as porcelana (sic) do dente (sic) só deixou as 2 da frente? Fica aí o questionamento". E completou: "Pra quem está afirmando que é filtro, ângulo, luz, não se iludam. Ela arrancou as lentes dos dentes e deixou só os atacantes".

