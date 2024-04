Deniziane quebra silêncio sobre relação entre Matteus e Isabelle

Deniziane decidiu se pronunciar, nesta quarta-feira (17), sobre a relação entre Matteus e Isabelle, durante entrevista ao Prêmio gshow BBB. A mineira afirmou que irá respeitar a decisão do ex-brother, com quem já se relacionou, durante o reality.

Na conversa, a ex-sister falou sobre seu breve relacionamento com Matteus: “A gente teve um relacionamento na casa, eu terminei, a gente se resolveu”. Deniziane ainda contou que acreditava que ela e o gaúcho ainda iriam conversar fora da casa sobre a relação.

Matteus e a ex-sister se beijaram no "BBB 24". Após sair da casa, os brothers combinaram que iriam conversar sobre a relação: “A gente ficou de conversar aqui fora. Acabou que ele se envolveu com outra pessoa. Ele estava solteiro, não tem problema nenhum com isso".



A ex-BBB também disse ao apresentador o que pensa sobre o novo relacionamento de Matteus: "Ele já está com outra pessoa, eu super respeito. Eu nunca fui a favor dessa rivalidade feminina que as pessoas criam", afirmou.

Ainda sobre a rivalidade que criaram entre ela e Isabelle, Deniziane declarou: "Eu respeito a Isabelle, a cultura dela. Essa rivalidade foi criada pela própria torcida. Eu mesma nunca me pronunciei sobre o assunto. Também para não prejudicá-lo e não prejudicar ela".

