BBB 24: Giovanna alfineta a Globo e manda direta

Após participar da grande final do “BBB 24”, na noite da última terça-feira (16), Giovanna Lima fez um desabafo nas redes sociais, nesta quarta (17). A ex-sister alfinetou a emissora após assistir sua retrospectiva no programa.

Giovanna escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter: “caralho o boicote é real kkk”. Nas redes sociais, os internautas apontam que a alfinetada foi em razão da ex-participante ter aparecido pouquíssimas vezes nos “VT’S” que fizeram com resumo da edição.

Nos comentários, um internauta afirmou: "Vc sempre foi apagada . E ainda falou que o Davi não tinha perfil de ganhador de BBB. Mordeu a língua amargurada! Davi tem estrela e é o campeão". "E não era pra aparecer mesmo. Garota insuportável".

E não para por aí. Outras pessoas também disseram: “Fez nada durante maior tempo do jogo com a desculpa que tava com o pé imobilizado. Mas a boca tava livre e mal se ouvia a voz dela. Quer aparecer onde?” “As marcas não querem eles, isso não é boicote, isso é realidade”.

Apesar disso, também teve quem saiu em defesa de Giovanna: “Agora você vai entender o que a gente passou esses meses todos defendendo vocês kkkkk E esse ano foi o pior no boicote, a manipulação foi completamente descarada, saíram até matérias sobre isso de tanto que passou do limite”.

