BBB 24: Alane e Isabelle trocam farpas ao vivo

Alane e Isabelle se alfinetaram durante a tarde desta quarta-feira (17), durante participação no prêmio gshow BBB 2024. A amazonense não gostou de assistir reprises do que a dançarina falava quando ela não estava presente.

No programa, os ex-participantes Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus conversavam com Ed Gama sobre o reality. Pouco tempo depois, o apresentador decidiu reprisar algumas cenas em que a paraense falou sobre a manauara no jogo.

Em determinado momento, foi exibido um trecho em que Alane Dias falava de Isabelle. Na cena, a dançarina diz que a energia de Isa era pesada e a chamava de “vtzeira”. Após assistir o episódio, a cunhã alfineta: "Inclusive estava muito interessada nisso". E Alane rebate: "Isso foi nas primeiras semanas do programa".

Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões. Alguns saíram em defesa de Alane: “Isa quer tretar depois do programa. Agora já foi”. “Lá dentro era só oração e fugia da briga, agora mantém gata”. “Isabelle querendo fazer aqui fora o que não fez o bbb todinho”. “Ah, isa não jogou nada lá dentro, agora quer se posicionar aqui fora”.

Em contrapartida, alguns defenderam Isabelle: “A Alane como sempre não assume os B.O”. “A Alane sempre curtiu uma rivalidade feminina. Aceitem”. “Só pede desculpas, mana. Você está errada, sempre adorou fazer rivalidade feminina”



