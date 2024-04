BBB 24: Davi muda discurso, chama esposa de namorada e gera revolta

Após conquistar o prêmio milionário, o campeão do “BBB 24”, Davi Brito, decidiu mudar o discurso sobre a companheira e causou revolta entre os internautas. Durante entrevista a Ana Maria Braga, o ex-brother se referiu a Mani apenas como namorada, e disse que os dois estão na fase de se conhecerem ainda. Acontece que, durante o reality, o baiano dizia que Mani era sua esposa.

Ao ser questionado pela apresentadora do Mais Você sobre quanto tempo o casal está junto, Davi respondeu: “A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado…Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”.

Ana Maria ficou surpresa com a resposta e indagou: ”Ih, que conversa é essa? Tá querendo me enrolar essa hora da manhã? Tomar sorvete na praia, beijinho? Que isso, menino? Você tem idade para isso, ela também já tem para namorar de verdade”.

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude do baiano: “Ainda bem que moram juntos, se ela querer união estável, 50% do prêmio é dela, ainda mais que ele chamou ela de esposa em rede nacional incontáveis vezes”. “O cara MORA com a mulher e vem com essa agora de que estão se conhecendo, namorinho na praia, tomar sorvete e dar beijinho?”.

Outros fãs também reprovaram as falas de Davi: “Ontem na entrevista estava com saudades, hoje após uma assessoria já está mudando a narrativa, falando que é namorada e talz”. “Tudo pra tirar o vínculo de união estável que ele tinha com ela até pq moravam juntos”.