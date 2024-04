Ana Maria Braga menciona ex de Isabelle e deixa Matteus em saia justa

Na manhã desta quinta-feira (18), Isabelle Nogueira e Matteus Amaral participaram do Bate-papo com eliminado no 'Mais Você'. Durante a conversa com Ana Maria Braga, além de falarem sobre o jogo, o novo casal falou sobre o relacionamento deles e foram surpreendidos com um a apresentadora relembrando o passado de Cunhã.

A apresentadora deixou os ex-BBBs em uma saia justa após mostrar uma foto do ex-namorado de Isabelle e afirmar que o rapaz é lembra Matteus. Sim, queridos leitores, Ana Maria Braga mostrou a foto e afirmou "Só pra te fazer ciúmes".

Visivelmente sem graça, o Alegrete é colocado contra a parede pela apresentadora a concordar que o rapaz se parece com ele. "Você viu que parece com você? Você nem olhou!", disparou Ana Maria. "O passado é dela, deixa pra lá, eu também tive namorada", rebateu o vice-campeão.

Durante a entrevista, Ana Maria não só brincou, como elogiou a paixão dos dois. "Vocês para mim, hoje, são o símbolo do amor. Se encontraram na reta final do jogo e foi muito bonito vê-los apaixonados", disse a apresentadora.

Cunhã, por sua vez, respondeu: "Nós vivemos em regiões extremas, e temos uma amizade muito legal, mas já o convidei para fazer uma imersão na Amazônia para ele andar de canoa comigo...", contou Isabelle. Ana Maria insiste no assunto "namoro": "E 48 horas depois... Aqueles beijos, aquela coisa bonita... Onde foi parar?" perguntou Ana Maria. E Isabelle respondeu: "A gente não teve oportunidade de ficar sozinho". Será que o romance vai continuar?

