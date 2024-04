Gracyanne Barbosa e Belo terminam casamento

Parece que o casamento de Belo e Gracyanne Barbosa teria chegado ao fim. Há pelo menos oito meses, o casal já não estaria mais junto, apesar de ainda morarem na mesma casa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18).

Segundo o jornalista Lucas Pasin, apesar de ainda não anunciarem o fim do matrimônio oficialmente, o cantor já estaria de malas quase prontas para deixar a casa onde mora com a musa fitness. No entanto, o casal pretendia esperar um pouco mais a "poeira baixar", para seguirem com os trâmites da separação.

Belo deve se mudar para uma nova residência em breve, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Já a influenciadora, deve permanecer na casa onde vivia com o cantor. O artista e Gracyanne estavam, há pelo menos, dezoito anos juntos.

Ainda de acordo com o jornalista, fãs do casal já haviam notado que os dois não estariam mais usando a aliança. O cantor e a influenciadora oficializaram a única em em maio de 2012, em uma cerimônia religiosa.

O fim do casamento teria sido motivado pelo resgate da relação a dois. Mas, apesar disso, Belo e Gracyanne ainda seriam amigos. A Coluna Mariana Morais procurou a assessoria do casal, que informou ainda não ter nenhum pronunciamento oficial.









