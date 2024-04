Davi Brito foi rejeitado por Mani Rego; Entenda

O campeão do BBB 24, Davi Brito, concedeu uma nova entrevista ao Fantástico, neste domingo (21), após a polêmica envolvendo seu relacionamento com Mani Rego. O baiano afirmou que foi ignorado pela namorada após deixar o reality e explicou falas ditas em entrevistas.



Acontece que, na noite da última sexta-feira (19), Mani Rego surpreendeu os internautas ao confirmar os boatos de que estaria solteira. Em um texto postado no Instagram, ela afirmou que soube do status do relacionamento por meio de entrevistas.



Em seguida, ela deixou de seguir Davi no Instagram e retirou do seu perfil que é “esposa” do ex-BBB. Contudo, durante a entrevista divulgada neste domingo (21), Davi Brito deu detalhes do que aconteceu entre ele e Mani Rego. “Eu não estou conseguindo ter dimensão do que eu estou começando a viver. Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem “, disparou ele deixando entender que foi ignorado.

O ex-brother também esclareceu a sua fala polêmica durante a entrevista no Mais Você com Ana Maria Braga. “O fato que falei que a gente está se conhecendo é de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando que é o período do conhecimento, a gente vai noivar pra se preparar para o casamento. E é isso que eu quero”, pontuou Davi Brito.



Por fim, o baiano respondeu sobre a hipótese de ter se afastado para não dividir o prêmio do BBB. “Não, não, não, jamais. Isso não cabe em mim, não.Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, revelou Davi.