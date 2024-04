Mãe de Davi abre o jogo no 'É de Casa' sobre o término do filho com Mani

A mãe de Davi Brito quebrou o silêncio na manhã deste sábado (20), e falou sobre o suposto término de do filho com Mani Rego. A baiana fez uma participação no programa É De Casa, da TV Globo e afirmou que está esperando ansiosamente pela chegada do filho e afirma que preparou uma surpresa para a nora.

Elisabete Brito começou o vídeo afirmando que preparou tudo para o retorno de Davi e Mani à Salvador. "Calabreso, eu venho lhe informar que a gente já mandou mensagem pra Mani, já reservamos um lugar pra vocês dois para o Calabreso resolver esse problema de três meses".

Em seguida, a baiana manda um recado para a nora. "Mani, você que lute ai pra acalmar o Calabreso", disparou Elisabete. Davi, por sua vez, se mostrou empolgado com a revelação feita pela mãe. Vale ressaltar que o ex-BBB e sua família negam que ele tenha se separado.

Davi nega separação

Será que o namoro realmente chegou ao fim? Durante o É de Casa, na manhã deste sábado (20), Davi convidou Mani para cozinhar com ele. "Venha, meu amor, venha aqui cozinha comigo, venha fazer aquele feijão que a gente fazia lá em casa", disparou o baiano. Logo depois, o ex-brother negou os rumores de separação.

Em seguida, Davi afirmou que não terminou com Mani Rego: "Estou casado, continuo casado, parem de falar que não estou com a minha nega. É minha nega, estão querendo que eu fique solteiro. Está um bafafá formado aí. Estão querendo queimar meu filme", afirmou Davi Brito.

Ainda durante o programa, a apresentadora Rita Batista saiu em defesa do campeão do "BBB 24". "Se ele segurou a onda 100 dias com um monte de mulher bonita, prometeu fidelidade. Agora vai deixar? Ontem na rede social, ele já mandou a real pra todo mundo. Parem de falar da vida dele porque está tudo certo, tudo em ordem".