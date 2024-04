Advogado de Toninho Tornado critica Mani por patente de Calabreso: "Viola ética"

O advogado de Toninho Tornado, Caio Sanas, se pronunciou nesta segunda-feira (22), através de uma nota enviada à coluna Mariana Morais, sobre a repercussão relacionada ao registro da marca “Calabreso”. Acontece que o termo já é utilizado há muitos anos pelo artista Toninho Tornado.

No pronunciamento oficial, o advogado explica: “O termo “Calabreso” é utilizado pelo Toninho Tornado em suas atividades profissionais/artísticas desde o ano de 2018, com mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, 3.9 milhões de seguidores no Instagram e 1.9 milhões de seguidores no TikTok, nacionalmente reconhecido por seus bordões que inserem a letra “O” ao final de palavras terminadas em outras letras em suas pegadinhas”.

Em seguida, Caio continua: “Em sua passagem pelo reality show nacionalmente conhecido como BBB, o participante Davi Brito utilizou do bordão em uma de suas discussões, sendo público e notório que o bordão NÃO FOI CRIADO pelo integrante do programa e sim replicado conforme o costume de diversos brasileiros, devido ao enorme alcance do Artista Toninho Tornado”.

Além disso, a defesa de Toninho argumenta que requerer o registro da marca “Calabreso”, significa demonstrar intenção de ganhar renda em cima da criação de outro artista: “Requerer o registro da marca demonstra a mais clara intenção de uso indevido do bordão e a tentativa de auferir ganhos financeiros com o algo nitidamente criado por outro Artista, viola os padrões de condutas éticas, transgredindo os princípios da honestidade e boa-fé com o Artista”.

Por fim, a nota acrescenta: “Ciente disso, a NON STOP PRODUÇÕES, por meio do seu time jurídico especializado, tomou as providências necessárias para garantir o direito de seu agenciado, realizando apresentação de oposição do registro da marca protocolado pelo Instituto Maria Preta, com os fundamentos fáticos e jurídicos aplicados ao caso. Diante do protocolo de oposição realizado, a NON STOP PRODUÇÕES aguarda análise do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual”.