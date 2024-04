Atriz surpreende ao revelar salário do elenco de Castrlo Rá-Tim-Bum

A atriz Cinthya Rachel surpreendeu os seguidores, na última segunda-feira (22), ao revelar o salário que recebia na TV Cultura. A artista que interpretou Biba de Castelo Rá-Tim-Bum gravou um vídeo sobre as pessoas terem achado que o elenco ficou rico.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Cinthya responde os questionamentos dos fãs de forma irônica. "Ficamos ricos com o Castelo Rá-Tim-Bum? Eu tenho um simile do meu contrato da época, e segundo este contrato, na cláusula quarta, éramos milionários. Ganhávamos milhões por mês, mas eram milhões cruzeiros", brincou a atriz.

Em seguida, ela explica: "Era um contrato comum de trabalho, talvez com algumas cláusulas assim meio mamilos polêmicos. Mas enfim, a gente não ganhava dinheiro não, era assim, um salário normalzinho", disparou Cinthya.

Cinthya Raquel então revela quanto realmente ganhava fazendo Castelo Rá-Tim-Bum: "Quando a gente ia receber, eram assim, duas mil meias vendidas, 0,47 centavos. E aí você me pergunta se é sério, sim, a gente não ganhou nada pela exposição também, pois eu sei que alguns devem estar chocados agora. Mas a gente não ganhou absolutamente nada, só amor e carinho mesmo".

Além disso, destacou que a maior parte do retorno financeiro veio das peças teatrais do Castelo, onde recebiam uma porcentagem da bilheteria. " Por que? as sessões eram lotadas e aí a gente ganhava uma porcentagem da bilheteria. Ai sim, a gente ganhou um pouco mais de dinheiro", finalizou.