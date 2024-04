Mani Rego desiste de tentar registrar o termo "calabreso"

Mani Rego abriu mão de registrar o termo "Calabreso", após toda polêmica com Toninho Tornado, nos últimos dias. O humorista compartilhou nesta segunda-feira (22), que o jurídico da empresa Non Stop Produções conversou com a baiana e sua irmã, Fabiana Rego, e elas abriram mão te tentar o registro da marca da expressão que foi muito usada durante o "BBB 24".

Em um comunicado publicado no perfil de Toninho Tornado no Instagram, a equipe jurídica afirmou que "após ampla repercussão do caso, o Sr. Fábio de Almeida, representante da Sra. Mani Reggo e Sra. Fabiana Reggo, entrou em contato com CEO da companhia, Sr. Carlos Henrique Ximenes Diniz ("Kaká Diniz"). Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas "Calabreso" e "X-Calabreso" junto ao INPI, considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado".

Após a publicação, o humorista comemorou que conseguiram ter o direito sobre a expressão que já é usada desde 2018 por ele. Sem rivalidade, Toninho Tornado chega a mandar um abraço para Mani Rego e Davi Brito.

Relembre o que aconteceu

Mani Rego, ex-mulher do Davi, tentou sair na frente e garantir o registro do termo "calabreso". No entanto, a empresa Non Stop Produções, que agencia o humorista Toninho Tornado, o criador da expressão "calma, calabreso", entrou na briga pelo reconhecimento do bordão. Acontece que, antes de Mani demonstrar interesse em registrar o termo junto ao INPI, o ator Toninho Tornado ainda não havia formalizado um pedido para ser o detentor dos direitos.

Com toda a repercussão do bordão que virou meme no "BBB 24", Mani Rego, que faz parte do “Instituto Maria Preta”, solicitou o registro no NPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para continuar usando "calabreso" em suas vendas de lanches, já que ela batizou um hambúrguer de "x-calabreso". Logo depois, Kaká Diniz, dono da Non Stop Produções e marido da cantora Simone Mendes, entrou na disputa pelo registro da marca "calabreso", já que Toninho Tornado é seu agenciado.