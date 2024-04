Davi Brito desmascara Mani Rego e revela como namoro terminou

Nesta terça-feira (23), o campeão do BBB 24, Davi Brito, participou da gravação do Altas Horas com Serginho Groisman. Acontece que, vazou um vídeo do baiano dando detalhes do término com Mani Rego e faz duras críticas à ex-companheira.



A imagem conseguida pelo jornalista Leo Dias, mostra Davi desabafando sobre como tem sido seu pós-reality. “Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", começou.



Em seguida, o ex-BBB afirmou que Mani Rego terminou com ele. “E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", detonou Davi ao relembrar toda exposição.



Por fim, o jovem afirma que conversou com a ex e tentou pedir a compreensão dela, mas foi ignorado. “Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura”.



Vale lembrar que, na última sexta-feira (19), Mani Rego, surgiu nas redes sociais confirmando o fim do relacionamento com Davi Brito e agradeceu o apoio dos fãs. “Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada", ressaltou.