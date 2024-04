Agustin Fernandez revela motivo do fim de e-Commerce e cita Bolsonaro

Após anos de sucesso, o maquiador e empresário, Agustin Fernandez, resolveu fechar a Loja do Divo, um e-Commerce de produtos de beleza desenvolvido pelo próprio Agustin. Mas, ao contrário do que muitos especulam, o empresário revelou à coluna Mariana Morais que não está falindo. Pelo contrário! Ele vai criar uma nova marca no mercado.



De acordo com o também influenciador digital, ao firmar uma parceria com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu negócio disparou no quesito números e resultados. “Na verdade, está todo mundo noticiando que eu quebrei ou fali, mas o que realmente aconteceu é que o perfume assinado pelo Bolsonaro foi um divisor de águas na minha carreira”, começa contando o maquiador.

“Eu realmente já estava muito bem, só que ele me trouxe uma nova audiência, um novo público... Novos milhares de consumidores para minha marca, que vieram para comprar o perfume, mas acabaram se tornando usuários de outros produtos”, explica o empreendedor.

A ideia de Agustin é trazer novos rostos, novas collabs e estender a linha de produtos com um nome de uma marca com identidade própria. “Então, nessa nova fase vou trazer outros rostos, outros nomes para minha marca. Acaba ficando sem sentido eu fazer um produto para a artista X e ela divulgar na loja do Divo. Tem que ser um nome de uma marca, algo mais abrangente... Então estou refazendo toda essa reestruturação para um conceito e uma marca nova. Realmente a loja Divo não faz mais sentido existir”, completa.