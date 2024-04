Ana Castela e Gustavo Mioto dão sinais de reconciliação

Voltaram? Há alguns dias que Ana Castela e Gustavo Mioto estão dando sinais de uma possível reconciliação. Isso porque, os dois têm sido vistos juntos. No entanto, em meio aos rumores, a cantora surpreendeu os fãs ao publicar uma foto com o sertanejo.

Acontece que, nesta terça-feira (23), os dois se encontraram em Londrina para agravação do clipe de Duda Bertelli. Ana, por sua vez, não perdeu tempo e fotografou com o ex-namorado e movimentou a internet.

Na legenda, a sertaneja escreveu: "Gente, encontrei do nada em Londrina @gustavomioto", escreveu na legenda da foto. Mioto repostou o momento e fez até uma piada. "Mundo pequeno né gente... vish, a galera que ia receber do Léo Dias hoje perdeu os 50 reais", escreveu ele debochando.



Vale ressaltar que os dois foram vistos em supermercado, em Londrina, na última segunda-feira (22), eo flagra só aconteceu devido à falta de papel higiênico na casa de uma fã.Além disso, eles tem feito frequentes aparições públicas nos mesmos lugares, e desta vez, foram às compras em um supermercado sem se importar se seriam vistos ou não.



O até então, ex-casal, anunciou em janeiro deste ano o fim do relacionamento por incompatibilidade de agenda e momentos de vida. “Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, justificou.

LINDOS! Gustavo Mioto e Ana Castela chegando juntos em uma gravação em Londrina! ?? pic.twitter.com/MAXN54yuqn — Boiadeira Hits (@boiadeirahits) April 24, 2024