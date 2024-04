Larissa Manoela abre o jogo sobre reconciliação com os pais

A atriz Larissa Manoela quebrou o silêncio após meses sem falar sobre o rompimento empresarial e pessoal com os pais. Na última segunda-feira (22), ela deu a entender em uma entrevista que não descarta uma reconciliação com, Silvana Taques e Gilberto Elias.

As falas da artista saíram no canal do YouTube "Conexão Entrevista", nos bastidores da peça "A Noviça Rebelde", onde Larissa Manoela comentou brevemente sobre com está o contato atualmente com os pais. "Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço", dispara Larissa.

Ela continua e compara a sua vida com a de sua personagem: "A história de 'A Noviça Rebelde' fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente. E é isso, eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta", acrescentou a atriz.

Relembre a briga

Tudo começou quando Larissa Manoela anunciou que estava se tornando a própria empresária. Logo depois, surgiram várias especulações e por meio de uma carta aberta de Gilberto e Silvana, publicada nas redes sociais, o casal confirmou as brigas familiares. Após a carta, muitos rumores surgiram e a atriz resolveu quebrar o silêncio.

Em uma entrevista exclusiva ao Fantástico, Larissa deu o seu lado da história, explicando ponto a ponto o desgaste da relação entre eles. Foram dados detalhes de como a parte financeira da carreira funcionava, além de áudios dos pais enviados à atriz sobre dinheiro.