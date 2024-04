Preta Gil admite que está vivendo um romance; Saiba detalhes

A cantora Preta Gil decidiu acabar com a curiosidade dos fãs e falar sobre o suposto affair que está vivendo com O Kannalha, de 25 anos. A artista abriu uma caixinha de perguntas e respostas no story do Instagram com os seguidores e revelou se está solteira ou não.

Em uma das perguntas, Preta Gil foi questionada se estava solteira e sem rodeios, ela contou a verdade: "Não estou namorando, estou solteiríssima, mas.... tá solteira, mas não tá sozinha", brincou a cantora.

Após um ano conturbado de luta contra o câncer no estômago e uma separação rodeada de mentiras e traições, Preta Gil reagiu e tem esbanjado alegria por onde passa e, é claro, que fez a fila andar. Nas últimas semanas, está circulando informações de que ela estaria vivendo um romance com o cantor Danrei Orrico, O Kannalha.



Os rumores surgiram em janeiro deste ano e durante o Carnaval, eles foram vistos juntos no Camarote Expresso. Há pouco tempo também, Preta Gil foi com O Kannalha ao Lollapalooza Brasil, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Vale ressaltar que, apesar das especulações, oficialmente Preta Gil nega que esteja vivendo um relacionamento sério, mas admite que não está sozinha. A cantora está solteira desde o fim conturbado do casamento com Rodrigo Godoy.

