Belo antecipa mudança de casa e pega Gracyanne desprevenida

Belo decidiu deixar a mansão em que morava com Gracyanne Barbosa, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24). A mudança aconteceu antes do esperado pela influenciadora. O cantor levou todos os seus pertences pessoais e pegou a musa fitness de surpresa.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Gracyanne desabafou: “Não sei para onde ele foi”. Ainda muito abalada, a artista ainda acrescentou que estava sem condições de falar. A mudança de Belo já era planejada pelo casal, mas teria sido adiantada após o clima piorar em decorrência das notícias veiculadas sobre traição por parte da influenciadora.

Gracyanne explicou: “Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”.

Além disso, a influenciadora voltou a afirmar que o relacionamento acabou:“Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver ‘romances’, mas o relacionamento acabou. […] Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta”.

Vale lembrar que o cantor e Gracyanne terminaram o relacionamento após quinze anos juntos. Ainda nesta quarta-feira (24), Belo publicou em seu Instagram, uma mensagem que dizia: “Saiba que algo bem melhor está para chegar e Eu estarei sempre aqui em todos os momentos. Eu escutei todas as tuas orações, muitas vezes chorando”.