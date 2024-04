Davi Brito faz a limpa e tira Mani Rego de vez de sua vida

Parece que o relacionamento entre Davi Brito e Mani Rego realmente chegou ao fim. Nesta quarta-feira (24), internautas notaram que o ex-BBB deletou todas as fotos em que aparecia com a ex-companheira no Instagram.

Assim que saiu do reality show, o campeão chegou a publicar uma declaração para Mani, em seu perfil. A publicação também foi removida pelo ex-brother. Na ocasião, ele tinha escrito: “Many, meu Lulu, eu te amo. Estou disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”.

O ex-BBB participou de uma gravação para o programa Altas Horas e desabafou: "Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. O episódio vai ao ar no próximo sábado, 27/04.

No programa, o baiano ainda acrescentou: “Parei na cama e fiquei em estado de choque. E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo".

Após perceberem a atitude de Davi, internautas dividiram opiniões: “Quem quer vai atrás e não ficar se lamentando no Instagram”. “Livramento pra mani foi guerreira aguentar um cara desse”.” Acho que ele resolveu parar de tentar contato com ela e seguir em frente. Que ele seja feliz!”







