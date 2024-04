Fabiana Justus se pronuncia após acusação de furar fila do transplante

Fabiana Justus se pronunciou nesta quarta-feira (24), através das redes sociais, após internautas apontarem que ela teria furado a fila do SUS para conseguir realizar o transplante de medula óssea de forma tão rápida.

No vídeo, a filha de Roberto Justus explica: “Não tem fila, ninguém corta fila, não existe isso. Existe a sorte de você encontrar alguém compatível com você, entendeu? Eu não sei se vocês entendem, mas essa medula, ela tem que ser compatível. O transplante de medula, ela não vê o nome de ninguém. Justamente porque tem que ter um sigilo muito grande nesse processo”.

A influenciadora fala também que diferente do transplante de órgão sólido, como coração, pulmão, rim e pâncreas, no de medula óssea, não existe fila: “O órgão sólido sim tem fila e aí ele pode ser usado tanto para um senhor mais velho, uma pessoa mais jovem… eu não sei direito qual é a ordem de prioridade dessa fila. Enfim, eu não sei nada dessas coisas de órgão sólido, eu sei que o transplante de medula óssea é muito específico”.

Além disso, Fabiana contou que está cheia de expectativas para conhecer o doador: “Encontraram fora do Brasil, né? A única informação que eu tenho é que é de fora do Brasil e que é um homem, o meu doador. Por enquanto eu só posso saber isso, depois eu vou poder escrever carta e possivelmente conhecer se Deus quiser”.

Vale lembrar que a influenciadora já esclareceu também sobre ter feito uso do Sistema Único de Saúde, após internautas insinuarem que ela teria dinheiro para custear: "Todo o trâmite do transplante, da coleta da medula até chegar ao receptor, é feito pelo SUS. Independente de eu estar em um hospital particular, de pagar o tratamento, esse processo do transplante, da medula chegar até você (...) é o SUS. Lá de fora é o SUS que garante, que faz, que organiza. Todos têm esse direito".

