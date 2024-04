Fernanda Bande e Giovana Pitel ganham programa no Multishow

Fernanda Bande e Giovanna Pitel são as mais novas contratadas do grupo Globo. As ex-sisters estarão à frente de um programa na grade do Multishow. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24), por Amauri Soares.

A novidade foi compartilhada durante o Nosso Festival, evento interno da emissora, em São Paulo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento que Amauri faz o comunicado: "Em breve, Pitanda. Um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow".

Na nota oficial enviada pela emissora, o grupo dá detalhes sobre o novo programa: “Giovanna Pitel e Fernanda Bande vão comandar um novo talk show no Multishow, ambientado em seu lugar favorito durante o confinamento: uma cama!” “As ex-sisters vão receber convidados para um bate papo divertido e cheio de dinâmicas. As “Pitanda”, como ficaram conhecidas, prometem levar toda sua desenvoltura e destempero para a atração”.

O programa terá 10 episódios e deve estrear ainda neste primeiro semestre. Além disso, por causa do novo programa do Multishow, a Globo, está responsável pelas negociações de publicidade da Fernanda e da Pitel desde o fim do “BBB24”.



Nas redes sociais, a equipe de Bande comemorou: “FIM DO MISTÉRIO! Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho”.