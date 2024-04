Lucas Buda revela que está "falido" e lamenta falta de oportunidade

O ex-BBB Lucas Buda abriu o coração nesta quarta-feira (24), sobre como tem sido o pós-reality. Acumulando quase um milhão de seguidores, o professor e agora, criador de conteúdo, revelou que está tendo poucas oportunidades e que já tem dívidas.



Em uma entrevista à revista Quem, o Capoeira lamentou a falta de trabalho após o Big Brother Brasil. “São poucas as oportunidades que tem, mas as que tem, estou abraçando para fazer da melhor forma possível”, iniciou.



O ex-brother contou que tem seis pessoas trabalhando e investindo na carreira dele sem receber. “Estou devendo todas elas”, afirmou. “São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, completou.

Apesar da falta de trabalho, Lucas Buda não se vê mais em sala de aula. “Acredito que não vou voltar a dar aulas. Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão de pessoas”, disparou o 3”ex-BBB

Por fim, o professor também acredita que a sua separação afetou, mas que algumas coisas dentro do jogo também mancharam a sua imagem. “A minha separação influenciou neste pós, naturalmente”, iniciou falando do divórcio com Camila Moura, que continuou:“Tudo que aconteceu dentro da casa influenciou. O que aconteceu aqui fora, quando eu estava confinado, influenciou”, destacou. “Agora é gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho”, finalizou.