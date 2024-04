Nesta quarta-feira (24), a modelo Valentina Francavilla, participou do Metropolitana FM e abriu o jogo sobre comentários gordofóbicos feitos à Preta Gil, anos atrás. Aposentada das passarelas, ela revelou que não tinha noção do quão pesado eram as falas e que hoje sofre o mesmo hate que um dia fez.

Ela iniciou relembrando o caso, deixando uma alerta aos ouvintes: "Olha gente, eu vou te falar, tudo na vida volta. Toma muito cuidado com o que vocês fazem, porque a vida devolve". Em seguida, Valentina contou como ela era e o que fez ela fazer o comentário: "Olha o que aconteceu, eu tinha um corpinho perfeito, mimadinha, nova. Ah, eu tenho um corpo perfeito Aí o que aconteceu?", começou.

Então, ela afirmou que se sentiu incomodado após ver pessoas elogiando o corpo de Preta Gil: "Ela postou uma foto, todo mundo começou a elogiar, linda, linda. Eu fiz um comentário, nojento, gordofóbico. Olha como a vida é louca, 'Como vocês estão falando que é linda?'. Assim, uma coisa horrorosa", disparou.

Contudo, após criticar e falar mal do corpo de Preta Gil, a modelo revelou que anos depois ela mesma ganhou peso: "O que aconteceu com a minha vida? Olha o que aconteceu, por isso que eu falo, cuidado com o que vocês fazem, gente. Porque a vida, ela gira, ela capota, e você uma hora apaga. Ela não deve nem saber conhecer isso".

Por fim, Valentina Francavilla pede desculpas, ao vivo, para a artista: "Preta, um dia eu te julguei e assim eu te peço mil desculpas e eu digo bem feito pra mim. Porque eu te julguei e hoje em dia eu sou julgada. Então eu sei q que você passou, e eu fui uma babaca", finalizou.

Valentina Francavilla diz que sofre consequências por briga com Preta Gil pic.twitter.com/QDEeehudTq — Mariana Morais (@moraismarianam) April 25, 2024