Eliana solta indireta a Patrícia Abravanel após alfinetada

Polêmica entre os apresentadores! Eliana ainda não saiu do SBT e já está rendendo polêmica nos bastidores. Isso porque, o diretor Ariel Jacobwitz, que atualmente dirige o programa dela, confirmou nas redes sociais que vai assumir o comando do "Chega Mais", uma atração matinal do SBT.

Contudo, a filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, deixou um comentário comemorando e alfinetando as concorrentes. “Certeza que com você no comando o ‘Chega Mais’ vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil. Namaria e Poeta que lutem. Boraaaaaa. Pra cima SBT”.

Após a apresentadora deixar essa mensagem polêmica, Eliana decidiu se pronunciar. “Ari vc vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos", iniciou ela.

Em seguida, a ex-cantora infantil rasgou elogios ao diretor: "Os queridos apresentadores do Chega Mais vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo!!! Eu estarei sempre na torcida", afirmou.

Na web, seguidores elogiaram a postura de Eliana nas redes sociais diante da polêmica. "Da pra entender porque a Eliana está saindo do SBT. Pelo visto a relação entre ela e a cúpula da emissora desandou", afirmou um seguidor. "Eliana nunca se envolveu em escândalo e sempre foi essa pessoa com classe e respeitosa", disparou um fã.