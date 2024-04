Cantora que acusou Anderson Leonardo de abuso sexual lamenta morte de artista

MC May surpreendeu os seguidores ao lamentar a morte de Anderson Leonardo, do Molejo. O cantor tratava um câncer raro na região inguinal e faleceu nesta sexta-feira (26). A cantora já tinha denunciado o artista por estupro.

A artista desabafou nas redes sociais: “Meu ex-marido morreu”, disse May em um storie do Instagram. Logo em seguida, em uma outra postagem, a cantora escreveu: “Não era para você ter morrido agora. Amor, falei que você ia ser forte não sei o que houve”.

Em 2021, o relacionamento entre Anderson e May se tornou público, após a artista denunciar o cantor. Na época, ela afirmou: “Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor”.

Nas redes sociais, internautas comentaram: “Você teria que ter vergonha em usar , citar o nome dele nesse dia de hoje! Causou mal a ele em vida”. “No seu lugar, eu teria VERGONHA em sequer mencionar o nome dele no dia de hoje”. “Que mico! Apaga que dá tempo”.

O comunicado da morte do artista foi feito no perfil oficial do Grupo Molejo no Instagram: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a publicação.



