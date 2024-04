Davi Brito surpreende com revelação sobre Mani Rego

O campeão do BBB 24, Davi Brito, participou neste domingo (28), do Domingão com Huck, na TV Globo. O baiano foi tietado por dona Déa Lúcia, dançou ao som de "Cadê Seu Namorado" mostrando todo o seu gingado e comentou sobre as recentes polêmicas envolvendo o fim do relacionamento com Mani Rego.

O ex-BBB iniciou o desabafo explicando o susto que levou ao ter noção da sua fama. "Quando saímos do BBB, [depois de] passarmos três meses confinados, só quem passa por isso vai entender. Entrei lá com 56 seguidores e saí com 10 milhões. Foi a primeira bombardeada que tinha tomado. Minha cabeça começou a se transformar, fiquei confuso, em estado de choque", admitiu.

Davi abriu o coração disparando que precisava de um tempo. "Sei que essa polêmica toda, que todo mundo está comentando sobre minha vida pessoal, particular, que só cabe a mim resolver, precisava de um tempo depois que saí do BBB para raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora".

Contudo, ele acredita que toda essa polêmica que criaram entre ele e Mani Rego aconteceu para sujar a imagem pessoal dele. "Toda essa polêmica que está acontecendo é fofoca para tirar o meu valor. Acho que é um movimento: 'O Davi acertou tanto no programa, que vamos bater para acabar nele, até deixá-lo em depressão'. Mas não vão conseguir tirar isso de mim, porque a mesma pessoa bem posicionada e forte que fui no BBB serei aqui fora".



Por fim, Davi Brito revela que da mesma forma venceu os problemas dentro do Big Brother Brasil, vai vencer aqui fora também, dando a entender sobre uma possível reconciliação com Mani Rego. "Se eu derrubei Golias na casa, vou derrubar esse gigante aqui fora também".