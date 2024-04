Grupo Molejo é assaltado no dia da morte de Anderson Leonardo

Os integrantes do grupo Molejo com o cantor Anderson Leonardo durante internação - (crédito: Reprodução Instagram)

O grupo Molejo foi vítima de um assalto no mesmo dia da morte do vocalista da banda, o cantor Anderson Leonardo. O artista não resistiu a um câncer na região inguinal e faleceu no começo desta sexta-feira (26/05). Contudo, a assessoria do Molejo surpreendeu a todos ao emitir um comunicado sobre o assalto sofrido pelo grupo de pagode.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e whatsapp. Por favor nos contactar através do número: 21 98619-2879. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações”, informou a nota oficial do grupo.

Além disso, a banda pediu que o público que os acompanha tenha compreensão neste momento duplamente delicado. “Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível”.



























Morte de Anderson Leonardo

Morreu, na manhã desta sexta-feira (26), o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos. O óbito ocorreu no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista estava internado desde o início deste mês para tratar complicações do câncer na região inguinal.

O compositor passou por altos e baixos durante a internação. Entretanto, na última segunda-feira (22), após 11 dias no quarto, ele precisou voltar para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por apresentar piora. Mas, na manhã desta sexta-feira (26), Anderson Molejo teve uma nova piora no estado de saúde, que era considerado gravíssimo, e não resistiu.

O comunicado confirmando morte do artista foi feito no perfil oficial do Grupo Molejo no Instagram: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informou a publicação.