Viih Tube anuncia segunda gravidez; Saiba detalhes

Viih Tube surpreendeu a todos ao surgir como convidada do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. A influenciadora esteve presente no programa para anunciar a chegada de seu segundo herdeiro. Viih já é mãe da pequena Lua, de apenas 1 ano. A bebê é fruto do relacionamento com o também ex-BBB, Eliezer.

A novidade foi anunciada no momento em que a apresentadora Ana Maria relembrava o momento em que Viih Tube mostrou o rostinho da filha no programa, no ano passado. E foi com ela que os dois anunciaram a novidade. "Ela foi promovida à irmã mais velha!", disseram.

A pequena estava com um vestido com os dizeres: "Promovida à irmã mais velha" nas cores azul e rosa. Grávida de 12 semanas, Viih e Eliezer ainda não sabem o sexo do bebê. "Chega em novembro. A gente está com 12 semanas", disparou a Youtuber.

Sempre festeira, Viih Tube também garantiu que fará um chá revelação para contar o sexo do segundo filho, mesmo após a polêmica do aniversário da Lua. "Mas estou bem traumatizada. Vai ser só com a família", contou a jovem.

Nas redes sociais, os internautas comentaram o anuncio da segunda gestação. "Que benção. Tão linda essa família. Que venha com saúde", escreveu uma pessoa. "Eu fiquei tão feliz por eles. Estão se saindo muito bem como papais", escreveu uma fã.







