Medrado descobre gravidez após realizar cirurgia plástica e intriga médicos

A ex-A Fazenda Fernanda Medrado descobriu que está grávida 15 dias depois de realizar uma lipoaspiração. A influenciadora fez o procedimento estético grávida de cinco dias e depois poucos dias depois, após sentir fortes dores abdominais.

Segundo informações do jornalista Léo Dias, a cantora que já tem outros dois filhos, foi pega de surpresa com a notícia e precisou suspender todos os remédios que estava tomando. Medrado confirmou a informação ao jornalista e afirmou que vai tanto ela, quanto os médicos não sabiam da gestação.

Além disso, durante a cirurgia, os profissionais não detectam o feto no útero da paciente. Apesar do susto, Medrado está de repouso e sendo acompanhada por médicos para entender como serão os próximos dias.

Nas redes sociais, defenderam a cantora que está sendo criticada. "Ai gente, os exames são feitos antes, né? 5 dias antes da cirurgia ela engravidou! Custa ler? Como o médico vai ver? é muito pequeno", defendeu uma fã.

"Meu Deus do céu, e olha que a gente faz o teste antes de qualquer cirurgia, mas pode ter dado negativo", escreveu uma internauta. "Gente, isso é mais comum do que parece… Estando com poucos dias de gestação muitas vezes o beta HCG não pega (falso negativo)", defendeu outra pessoa.