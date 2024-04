Giovanna Antonelli tem vitória judicial após levar calote

A Justiça do Rio decidiu em favor da atriz Giovanna Antonelli, no processo em que a artista movia, em relação a compra de um imóvel que nunca foi entregue. Acontece que em 2012, a artista comprou à vista, um flat ainda na planta, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, por R$135.977,69.

Segundo divulgado pelo jornalista Daniel Nascimento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela rescisão do contrato do flat. Agora, a atriz deverá receber o valor integral que investiu na compra do imóvel, com acréscimo de juros legais moratórios desde a data da citação.

Além disso, a juíza responsável pelo caso, Fernanda Sepulveda Terra Cardoso Barbosa Telles, também condenou as empresas envolvidas e solicitou o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios da defesa de Giovanna; fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No ano passado, a jornalista Fábia Oliveira revelou que a batalha judicial envolvia as empresas Global Prêmio Bora Itaboraí Suítes Empreendimentos S.A e Prêmio Empreendimentos S.A, responsáveis pelo empreendimento.

O imóvel em questão se tratava de uma unidade do "Global Flats Alpha", ainda em construção, na época. O contrato foi assinado em 24 de junho de 2012. Porém, como não havia recebido o imóvel após o prazo de entrega, decidiu encerrar o contrato em maio de 2015.