Madonna: Show pode ter surpresa com Pabllo Vittar

Há poucos dias do show da Madonna, na Praia de Copacabana, um dos nomes mais cotados para subir ao palco é da Pabllo Vittar. Isso porque, uma das drag queen mais famosa do país poderá cantar com a artista a música "Vogue".

De acordo com informações, Pabllo estaria ansiosa e sem conseguir dormir por saber dessa possibilidade. A famosa deve subir ao palco em um dos momentos mais aguardados das apresentações da "Celebration Tour".

Nos shows da Madonna ela sempre recebe uma celebridade para ser jurada em um concurso de ballroom. Por exemplo, na Cidade do México, no último fim de semana, a atriz Salma Hayek, vestida de Frida Kahlo, foi a convidada da vez.

Além de Pabllo Vittar, a cantora Anitta chegou a ser convidada para participar do mega show, nas areias de Copacabana. Contudo, a rainha do 'Bang Bang' não pode aceitar o convite por já ter outros shows marcados fora do país.

O show está marcado para acontecer neste sábado, dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Pallace. Há expectativa de que cerca de 1,5 milhão de pessoas passem pelas areias da praia. O show será gratuito e um dos maiores da carreira da artista, que encerrará sua turnê mundial, The Celebration Tour, para celebrar seus 40 anos de carreira.