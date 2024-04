Virginia mostra atualização de obra em mansão e surpreende com luxo

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com os mais de 20 milhões de seguidores o andamento das obras da sua nova mansão, em Goiânia. No vídeo, a esposa de Zé Felipe mostrou que já estão na fase final e que devem se mudar em breve.

Os detalhes luxuosos chamam cada vez mais atenção dos fãs. Na legenda ela agradeceu à Deus pela conquista: “Toda honra e glória a Deus sempre. Nossa casa está ficando pronta e eu estou muito feliz e empolgada", afirmou Virginia.

A Youtuber começou mostrando a Oliveira Centenária na entrada da casa e os desafios que passou para conseguir plantar ela no local. “Ela é iluminada e a coisa mais perfeita do mundo. Estou apaixonada”, compartilhou.

Em seguida, mostrou que na saída do seu quarto com Zé Felipe tem um jardim de inverno luxuoso. "Já está quase pronto e só falta colocar a decoração. Ele é climatizado e, então, vai ser uma área bem legal pra descansar".

Nos comentários, os fãs ficaram enlouquecidos com tanto luxo. "Casa não né ? Resort, hotel fazenda, mini cidade, residencial", escreveu um Rafael Uccman. Um fã brincou com o compartilhamento: "Gente, sobe de carrinho de golfe! ME XINGOU de pobre em 30 línguas diferente".









