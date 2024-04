Ex-BBB revela que faturou mais que o prêmio do reality e expõe a Globo

Gizelly Bicalho se pronunciou nesta terça-feira (30), através das redes sociais, e alfinetou a TV Globo. A ex-BBB revelou que faturou um valor superior ao prêmio do reality, logo depois que saiu do programa e lamentou que os ex-participantes do "BBB 24" não estejam conseguindo lucrar.

A ex-sister comentou sobre a reclamação que os ex-brothers do “BBB 24” têm feito em relação a contratos de trabalho: “Eu entendo a frustração do pessoal que sai do Big Brother Brasil 24, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada, que eu saí na época que tinha 3 milhões de seguidores no Instagram, tinham vários contratos assinados. Gente, tinha mais de 100 mil reais de contrato assinado quando eu estava dentro da casa ainda”.

Em seguida, Bicalho cita algumas marcas com quem trabalhou e acrescenta: “Mas a Globo não ganhou nada com isso, porque o meu contrato acabou exatamente no dia 31 de abril. O meu Big Brother acabou…E eu fiz muito trabalho…E eu faturei muito, eu mudei a minha vida, gente”. “Enfim, teve mês que eu ganhei 500 mil reais, sim. Teve mês que eu ganhei mais que isso”.

Por fim, Gizelly conclui: “Eu entendo a frustração dessa galera, que saiu e infelizmente não faturou nada. Mas eu também entendo que a Globo, como uma empresa, perdeu muito no BBB 20, 21, 22, 23, porque a galera saía, ganhava muito dinheiro, e ela não ganhava nada. Porque o povo já não tinha mais contrato com ela, então por conta disso ela mudou o contrato dela e agora os ex-BBB’s não faturam como faturavam antes, porque tem contrato com a Globo e a Globo não quer fazer parceria, ela não quer fazer contrato com qualquer empresa e nem com valores irrelevantes”.

Nas redes sociais, internautas comentaram: “Gente, mas esses que estão falando que não ganham nada tem ZERO carisma!”. “A Globo quebrou essa galera nova”. “Ganha dinheiro quem tem humildade, carisma e inteligência. Acho que deu pra entender né?!”



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TRICOTEI (@tricotei)