Matteus sai em defesa de Anny e pede que fãs parem de atacar ex-affair

Matteus Amaral saiu em defesa de Anny, nesta terça-feira (30). O brother pediu que os fãs parem de atacar a ex-sister, com quem viveu um affair no “BBB 24”. A mineira tem sido alvo de ataques entre as torcidas que apoiam o novo relacionamento do vice-campeão com Isabelle.

O apelo veio após uma polêmica em que alguns fãs deram início a uma vaquinha para exibir um vídeo do mineiro e de Deniziane, no telão da Times Square. A atitude não foi bem recebida pelo público de Isabelle e por outras pessoas que apoiam o atual casal.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, Amaral pediu: “Tête-à-tête aqui, olho no olho. Por favor, não briguem! Eu estou vendo que tem muita gente brigando entre torcidas e coisas. Mas é verdade, de coração mesmo, por favor, não fiquem atacando a Anny”,

Em seguida, o ex-brother continuou: “Ela é uma guria que eu vi algo muito especial lá dentro da casa. Eu tenho um carinho muito especial por ela, admiro muito ela, quero que ela seja muito muito feliz, com o toquinho de gente dela, o gurizinho dela, a família, todo mundo que está ao redor dela, que ela seja muito feliz mesmo”.

Vale lembrar que na última segunda-feira (29), Any fez um apelo e pediu que parassem de relacionar o nome dela ao de Matteus e Isabelle: “Quero pedir que PAREM de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que NÃO existem. Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém”.