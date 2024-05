Davi Brito: Veja quem é a blogueira flagrada em clima de intimidade

Davi Brito estaria vivendo affair com a influenciadora Bárbara Contreras. Os dois foram vistos juntos durante essa semana e na noite da última terça-feira (30), saíram para jantar em um restaurante na Bahia.

A influenciadora é de Pernambuco e tem apenas vinte e dois anos. Vale lembrar que Mani Rego, a ex-namorada do baiano, tinha 42 anos, mas os casal terminou o relacionamento assim que o ex-BBB saiu do reality.

Bárbara reúne mais de 600 mil seguidores no Instagram e compartilha com os seguidores um pouco da rotina em praias, piscinas, dá dicas para cabelos cacheados e também gosta de aparecer em registros ao lado de amigos.

Um outro fato sobre a influenciadora é que ela está atualmente solteira e tem uma irmã gêmea univitelina, ou seja, com aparência física idêntica. Débora Contreras, irmã de Bárbara, também compartilha um pouco da vida nas redes sociais, com pouco mais de cinquenta mil seguidores.

Vale lembrar que a jovem se pronunciou após ser vista com Davi Brito: “Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)