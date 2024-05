Jesuita Barbosa é acusado de dar calote em garoto de programa

Jesuita Barbosa virou alvo de uma polêmica, na última quinta-feira (02). Nas redes sociais, um garoto de programa e criador de conteúdo adulto, disse ter sofrido um calote do ator. O rapaz que fez a denúncia revelou que foi contratado para passar uma noite com o artista.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira. O rapaz em questão se chama Danilo Costa. Após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Danilo foi questionado: “O que o Jesuita fez para você?”, foi a partir da resposta dessa pergunta que tudo começou.

O criador de conteúdo então contou que o encontro não terminou nada bem: “O Jesuíta me contratou numa noite anterior para um programa. O combinado seria ficar 1 hora por um valor x. Só que ele perguntou se poderia ficar a noite e tudo mais, se eu estava disponível. E eu acabei aceitando a proposta”.

Em seguida, ele acrescentou: “Só que, deu 4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora. Beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir e eu acabei dormindo nesse meio tempo. E ele simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou nem me mandou mensagem no outro dia falando: ‘Ó, Danilo me manda seu pix aí…Ele anda me devendo um dinheiro, pagou de louco até agora”.

Por fim, Danilo também deixou um comentário em uma publicação no perfil de Jesuita: “Pô, te tratei mó (sic) bem e fica me enrolando”; “tô esperando, viu?”; “bora, me paga”; e “e aí, vai continuar me ignorando?”.