Paolla Oliveira e Nanda Costa protagonizam beijão em "Justiça 2"

A internet ficou eufórica com o primeiro beijo de Jordana (Paolla Oliveira) e Milena (Nanda Costa), no episódio de “Justica 2”, que foi ao ar nesta quinta-feira (2), no Globoplay. O momento íntimo entre as personagens era aguardado pelos fãs.

O beijo acontece no final do 16º episódio da série, com o pôr do sol de Brasília ao fundo, no deck da mansão da empresária Jordana. No entanto, a aproximação do casal não parece parar por aí e os espectadores podem esperar por mais cenas quentes.

Em entrevista ao Extra, Paolla Oliveira falou sobre a reação do público. "Se a cena foi escrita para provocar alguma coisa em alguém e atingiu esse objetivo, para mim está ótimo", disse.

Muitos internautas comentaram sobre o casal nas redes sociais. “Nanda realizando o sonho dos brasileiros”, disse uma pessoa. “Será que tem como fazer teste para esse papel?”, brincou outra. “Quem foi mais feliz aí? A Paolla de beijar a Nanda ou a Nanda de beijar a Paolla?”, comentou mais uma.

Além disso, as atrizes mostraram que também estão em sintonia fora das telas. Nanda Costa compartilhou uma foto nas redes sociais em que aparece ao lado de sua namorada, Lan Lanh, e de Paolla Oliveira. Nos comentários, Paolla escreveu: "Vocês duas são uma explosão de amor. Que foto linda, Amei."