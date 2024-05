Whindersson Nunes doa mais de 1 milhão a desabrigados no Sul

Whindersson Nunes comoveu a internet com uma boa ação, nesta sexta-feira (03). O humorista fez uma doação de mais de R$1 milhão para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram contabilizados 39 mortos, 68 desaparecidos e 23 mil pessoas desabrigadas.

Nas redes sociais, o influenciador publicou um print da transferência bancária no valor de R$ 1.029.307,31 e escreveu: “A César o que é de César, e ao povo o que é do povo. Continue ajudando o Rio Grande do Sul!”

O humorista também revelou que ajudará com doação de cestas básicas: “1000 cestas básicas por dia a partir de segunda feira, pra várias cidades no RS, meu segurança pessoal ta no estado pra fazer a entrega junto e evitar desvios. Caminhão por terra esquece, então um helicóptero vai tentar deixar nos pontos de ajuda possíveis!”.

Além disso, outros famosos como Luísa Sonza também se manifestaram e pediram ajuda: "Gente, a situação no meu estado, Rio Grande do Sul, está bem triste e complicada. Eles estão vivendo a maior catástrofe da história e precisam de nós".

Já a atriz Taís Araújo escreveu: "O Rio Grande do Sul precisa do Brasil inteiro nesse momento". O humorista Badin também fez uma campanha para arrecadar doações e conseguiu reunir um milhão de reais. Ele revelou: "Bato no peito e digo que faço parte disso aqui. Vamos gente".

Pix: pessoalwn@gmail.com pic.twitter.com/lSrhWfwgJj — Whindersson (@whindersson) May 3, 2024