Luísa Mell denuncia roubos de barcos no RS: "medo de sair"

A ativista pelos direitos dos animais, Luísa Mell, que está no Rio Grande do Sul auxiliando nos esforços de resgate após as enchentes, contou em seu Instagram que está enfrentando dificuldades nas operações de salvamento devido aos assaltos e dificuldade para locomover os cavalos.

