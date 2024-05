Madonna deixou recado especial em livro do Copacabana Palace; Veja

Madonna encerrou sua passagem pelo Brasil com um gesto marcante no Copacabana Palace. Antes de sua partida no domingo (5), a cantora deixou um recado no Livro de Ouro do hotel em que ficou hospedada no Rio de Janeiro.

O hotel celebrou a estadia publicando uma foto com um quadro de Madonna ao lado de outras celebridades que já estiveram no local. “Aqui, é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro”, diz a legenda da publicação.

Na mensagem, a diva pop agradeceu a recepção e exaltou a paisagem brasileira. "Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", escreveu a cantora no livro.

Além disso, a assinatura de Madonna se junta às de outras figuras ilustres, como Walt Disney, Santos Dumont, Nelson Mandela, Tom Jobim e Rei Charles III.

A Praia de Copacabana foi palco do último show da turnê The Celebration Tour, que comemorou os 40 anos de carreira de Madonna. Com um público de 1,6 milhão de pessoas, o evento teve um impacto significativo na economia, movimentando mais de R$ 300 milhões.