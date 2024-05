Na linha de frente, Pedro Scooby desabafa sobre desastre no RS

Pedro Scooby desabafou durante entrevista nesta terça-feira (07) e falou sobre como é liderar um dos grupos que atuam no resgate das vítimas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O surfista sobrevoou a área de Eldorado do Sul, uma das afetadas pelas chuvas.

Na entrevista, o atleta lamentou: "Terrível, trágico. Acabei de fazer uma visita com o Corpo de Bombeiros, de helicóptero, para ver alguns pontos que de repente não estávamos vendo de jet ski. Tragédia total. Já tem muitos jet skis lá em Eldorado ajudando, a população toda ajudando".



Em seguida, o jornalista questiona se o surfista já tem data para voltar para casa: "Não sei ainda. Amanhã, se o dia ficar mais calmo, quero visitar alguns abrigos, todos que estamos resgatando estão indo para abrigos. Ver o que precisam, se eu puder ajudar".



Contudo, Pedro Scooby não é o único atleta que se disponibilizou para ajudar nos resgates. Além dele, Lucas Chumbo, IIan Cossenza, Felipe Cesarano e outros, também participam das buscas pelas vítimas. Os surfistas levaram ao estado motos aquáticas, coletes salva-vidas e mantimentos.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Podem falar mal do Scooby o quanto for, meu pano tá pronto pra passar pra ele. Que ser humano inspirador”. “O Scooby e todos que vieram com ele, foram gigantes, ajudaram incansavelmente. Só tenho a agradecer”. “O Pedro já entendeu tudo! Já entendeu que nesse mundo ninguém leva nada, e aqui estamos para ajudar uns aos outros!”



