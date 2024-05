Filho de Madonna se encanta por Sophie Charlotte e toma atitude

Sophie Charlotte arrancou suspiros de nada mais, nada menos, do que David Banda, filho de Madonna. Durante a estadia no Rio de Janeiro, para o show que aconteceu na praia de copacabana, o jovem de 18 anos teria ficado encantado com a beleza da atriz.

O grande encontro entre David e Sophie teria acontecido em uma festa no Copacabana Palace, após a apresentação da Rainha do Pop, no último sábado (04). O evento foi organizado pelo Luciano Huck, para 150 convidados.



No after, alguns famosos marcaram presença, como, Isis Valverde, Marcus Buaiz, Sabrina Sato, Marina Sena, Anitta e Pabllo. Em certo momento, durante a confraternização, David e Charlotte foram devidamente apresentados.



Contudo, o encanto foi tão grande que Banda passou a seguir a atriz no Instagram. Sophie, que não é boba, nem nada, retribuiu o gesto e agora também segue o filho de Madonna na rede social. Será que tá rolando?

Nas redes sociais, internautas escreveram: “O jovem tem bom gosto, Sophie é linda”. “Gente, que sonho ter a Madonna como sogra”. “Formariam um belo casal”. “Tá solteira, certíssima”. "Que sortuda, imagina namorar o filho da Rainha do Pop".