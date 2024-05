Davi sobre ida à linha de frente no Sul: "não importa se sou rico"

Davi Brito revelou, nesta terça-feira (07), que está a caminho do Rio Grande do Sul, estado que vive uma tragédia climática, com centenas de mortos, desaparecidos e feridos, por conta de enchentes. O campeão do “BBB 24” fez o anúncio durante uma live no Instagram.

O ex-participante do reality disse: "Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá".



No ao vivo, o baiano também fez um apelo para seus fãs. Davi pediu a todos que tenham como ajudar, que ofereçam ajuda de alguma forma. Além do ex-brother, outros famosos também estão fazendo campanha nas redes sociais para arrecadar doações e pedir auxílio para o estado.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Vá, você tem experiência como militar, toda ajuda é válida. Muito bem!!!!” “Boa, Davi. Toda ajuda é bem vinda. Serve de lição e exemplo. Parabéns”. “Vá sim, Davi. E faça seu o que seu coração manda, assim como muitos que já estão lá”.



Vale lembrar que a catástrofe no Rio Grande do Sul já contabiliza 90 mortos, 131 pessoas desaparecidas e 362 vítimas feridas. Dos 497 municípios, 397 estão com algum relato de problema relacionado ao temporal.



