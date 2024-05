Fiuk expõe Deolane Bezerra após flertes e dá ultimato

Os burburinhos de que Deolane Bezerra e Fiuk estão vivendo um romance, aumentam a cada dia. Nesta terça-feira (07), a influenciadora compartilhou nas redes sociais um momento bem íntimo com o cantor. Os dois acordaram juntos, na mesma cama.

Deolane postou um storie em que aparece deitada ao lado de Fiuk e o artista questiona: “Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui com você. A gente é amigo, não é?”. A influenciadora então responde: “Somos”.



Em seguida, o cantor continua: “Tô liberado? Então a gente é só amigo? Fala aí pra todo mundo ouvir”. Deolane responde rindo: “Somos amigos”. O filho de Fábio Jr então responde: “Tem mulher decepcionada comigo, achando que a gente tá tendo alguma coisa séria”.



A empresária então diz: “Passada!”. E Fiuk completa: “Então já me libera aí”. Em seguida, Deolane alfineta: “Você tá liberado.Meninas, fiukeira tá liberado. Pode estourar”. O músico então agradece: “Podem ficar tranquilas, meninas. Estamos na pista”.



Por fim, Deolane Bezerra fala: “Entendeu? Todo de vocês”. Fiuk então tenta puxar a influenciadora para perto dele e ela dá um corte no affair: “Sai!”. Internautas, por sua vez, disseram: “Pois parece que ela não quer liberar não. Já imaginou no fim de tudo, ela apaixonada e não sabendo lidar com isto”.