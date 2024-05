Davi presta contas e mostra doações destinadas ao RS

Davi Brito decidiu prestar contas, nesta quarta-feira (08), após ser criticado por divulgar sua chave pix de uso pessoal, para arrecadação de doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-BBB usou as redes sociais para se pronunciar.

Nas redes sociais, o baiano compartilhou: “Já estou a caminho de comprar água mineral e seguir sentido Canoas. Conseguimos ultrapassar a meta. Independentemente das críticas, a humildade tem que prevalecer”.



Logo em seguida, o ex-BBB abriu uma live e mostrou que já estava em um mercado comprando todo o estoque de água para distribuir às vítimas e disse: "Vou zerar o estoque do mercado de água mineral. É momento de crise, de dar apoio total. Vamos ajudar esse povo que precisa, valeu!"



Após a compra, o ex-brother compartilhou o comprovante de pagamento de uma carreta de água e logo depois publicou uma sequência de fotos e vídeos mostrando tudo o que foi comprado com o valor arrecadado.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Deixem de perseguição chata e façam a parte de vocês também”. “Um monte de gente ajudou e ninguém pediu comprovante, mas ele tem que postar até nota fiscal, coitado!!” “Parem de reclamar e façam vocês também alguma coisa. Independente se é por engajamento ou não”.