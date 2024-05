Filho de MC Marcinho tira o tio do inventário do cantor

O imbróglio entre os herdeiros de MC Marcinho pela divisão dos bens do cantor ganhou um novo capítulo. Documentos obtidos pela coluna Daniel Nascimento, do ODIA, revelam que Márcio André Mendes, filho mais novo do artista, conseguiu remover seu tio da função de inventariante.

Em março, Márcio André, então menor de idade e representado por sua mãe, MC Cacau, alegou que seus irmãos, juntamente com seu tio Mauro Roberto, irmão do funkeiro, estavam escondendo o verdadeiro patrimônio do artista.

O valor deixado pelo músico não chega a ultrapassar mil salários-mínimos, segundo o colunista. Quanto o inventário foi aberto, após a morte de MC Marcinho, o salário-mínimo equivalia a R$ 1,320,00.

No entanto, a juíza Mirian Lima decidiu indeferir a nomeação de Mauro Roberto e designou para o cargo o herdeiro Matheus Ribeiro Garcia, indicado pela maioria dos irmãos.

MC Marcinho faleceu em agosto de 2023, aos 45 anos, devido a complicações cardíacas. O artista alcançou reconhecimento nacional por hits como "Rap do Solitário", "Princesa", "Glamourosa", "Garota Nota 100" e "Tudo é Festa".