Marcos Harter massacra Emily Araújo após desabafo por prejuízos em enchentes

Marcos Harter criticou a ex-namorada, Emilly Araújo, nas redes sociais, nesta quarta-feira (08). Após a influenciadora pedir ajuda com doações para a família e outras vítimas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, o ex-BBB detonou a jovem com palavras ofensivas.

O ex-participante do “BBB 17” publicou um print de Emilly pedindo auxílio e escreveu: “Ajude sua família, rapariga! Fizeste o que com o dinheiro que ganhastes há 7 anos?. Em seguida, ele alfineta: "Torrou na putaria?”



Em outra publicação, também compartilhada no Instagram, o médico reposta um vídeo da influenciadora e também debocha: “Poxa, pessoal! Vamos ajudar essa coitada. Mãe morreu há quase 10 anos e ela segue se vitimizando”.



Contudo, no vídeo em questão, Emilly aparece abalada e explica: Eu perdi minha casa, eu perdi a casa que cresci com minha mãe, ela [a casa] está embaixo d’água. Não dá pra ver, não dá pra saber nem onde era a minha casa”.



Por fim, a influenciadora se disponibiliza a receber doações para ajudar as vítimas da enchente no estado e fala sobre a preocupação com a família: “Eu não tô me vitimizando… a minha família por mais que esteja lá com comida e água, não está segura”.