José de Abreu xinga Jojo Todynho e clima pesa

Em meio à crise no Rio Grande do Sul, a cantora Jojo Todynho utilizou suas redes sociais para pedir ações políticas diante da tragédia e criticou o governo federal, citando nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último fim de semana.

Em vídeo compartilhado no Instagram e no X – antigo Twitter, Jojo apareceu aos berros para expressar sua preocupação com a região afetada e sugeriu uma “omissão” do governo no auxílio às vítimas.

“Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado, mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle”, disse Jojo.

Contudo, a manifestação da cantora provocou reações negativas, especialmente do ator José de Abreu, conhecido por suas posições políticas de esquerda. De maneira pejorativa, ele respondeu às críticas de Jojo Todynho.

Na web, os internautas criticaram o posicionamento da cantora. "Eu queria te ver dando esse chilique quando o Bolsonaro não queria comprar vacinas", disse uma pessoa. “Está atrasada, gata. A Força Nacional já está lá. Mas, agora que você acordou para a situação, como vai ajudar?”, comentou outra. “Jojo, me desculpa, mas parece que você é burra. Ou mau-caráter. Espero que seja só burra”, ironizou mais um.