Rafa Kalimann mostra descoberta de gravidez antes de aborto espontâneo

No Dia das Mães, neste domingo (12), a influenciadora e atriz Rafa Kalimann fez um forte desabafo para os seus seguidores nas redes sociais ao revelar que passou por um abordo espontâneo. Ela estava esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Allan Souza Lima.

A atriz publicou um vídeo lendo a carta que escreveu na véspera de receber a notícia da perda. “Escrevei esta carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha ‘batendo’ mais em mim, depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho”, compartilhou na legenda.

Além disso, a ex-BBB se emocionou e não conteve as lágrimas. “Tenho vivido nesses últimos dias um vácuo, um luto muito grande. Acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim. Muitas mulheres passam por isso. Eu só não compreendo quando dizem que é normal, porque essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se curada”, disse ela, ressaltando sua maternidade apesar de não poder segurar seu filho nos braços.

“Quis vir aqui porque também quero desejar Feliz Dia das Mães a nós que geramos, mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Eu sei que nós somos muitas e queria dar um abraço especial em vocês e também trocar com vocês porque acho que isso pode me fortalecer muito [...] O sonho de ser mãe é muito vivo em mim, a dor está muito recente”, completou.

A atriz assumiu o relacionamento com Allan Souza Lima em março deste ano, e compartilhou momentos felizes da gravidez em seus vídeos. "Foi um amor enorme desde o primeiro segundo", disse ela. Atualmente, Rafa Kalimann interpreta a personagem Jéssica em "Família é Tudo", a novela das 19h da TV Globo.